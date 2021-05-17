Лилль или ПСЖ? Большая интрига во Франции: все решится в последнем туре

16 мая в чемпионате Франции прошли поединки 37-го тура

  • 17.05.2021 00:48
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Лилль или ПСЖ? Большая интрига во Франции: все решится в последнем туре
© Getty Images/Global Images Ukraine

16 мая в чемпионате Франции прошли поединки 37-го тура.

«ПСЖ» взял три очка и отстает от лидера, «Лилля» (который сыграл лишь вничью), на одно очко за тур до финиша.

В Лиге 1 лидируют: «Лилль» (80), «ПСЖ» (79), «Монако» (77), «Лион» (76), «Марсель» (59), «Ланс» (56), «Ренн» (55).

В последнем туре (23 мая) играют: «Анже» – «Лилль», «Брест» – «ПСЖ», Ланс – «Монако», «Лион» – «Ницца».

Лига 1. 37-й тур

ПСЖ – Реймс – 4:0

Голы: Неймар, 13, Мбаппе, 24, Маркиньос, 68, Мойзе Кен, 89.

Другие результаты игрового дня:

  • Бордо – Ланс – 3:0
  • Дижон – Нант – 0:4
  • Лилль – Сент-Этьен – 0:0
  • Лорьян – Мец – 2:1
  • Марсель – Анже – 3:2
  • Монако – Ренн – 2:1
  • Монпелье – Брест – 0:0
  • Ним – Лион – 2:5
  • Ницца – Страсбур – 0:2

Турнирная таблица Лиги 1

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Источник — Sport.ua

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