Сергей КОВАЛЕЦ: «Динамо не должно сбавить темп»

Специалист считает, что киевляне способны продолжать прогрессировать

  • 17.05.2021 05:40
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Сергей КОВАЛЕЦ: «Динамо не должно сбавить темп»
© ФК Черноморец. Сергей Ковалец

Известный тренер Сергей Ковалец поделился мнением о чемпионской интриге следующего сезона, в котором «Шахтер» попытается взять реванш у «Динамо».

«Если принять во внимание глубину состава «Динамо» и то, что им не угрожает болезненный период смены поколений, то и в новом сезоне они не должны сбавить темп. Тем более, что киевляне постараются укрепить свои ряды, ведь их ждет Лига чемпионов.

Поэтому интересно, какой контрудар подготовит для динамовцев «Шахтер», ведь у «горняков» также имеется длинная скамейка запасных, но в отчетном сезоне они были не похожи на себя, растранжирив много «своих» очков. А принимая во внимание амбициозность клубного руководства «Шахтера», дончане постараются под опекой уже нового тренера, больше не повторять ошибок», - сказал Ковалец.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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