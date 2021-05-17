Сергей КОВАЛЕЦ: «Динамо Луческу напоминает команду времен Лобановского»

Известный тренер объяснил триумф румынского специалиста в киевском клубе

  • 17.05.2021 03:40
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Сергей КОВАЛЕЦ: «Динамо Луческу напоминает команду времен Лобановского»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Известный тренер Сергей Ковалец прокомментировал успех Мирчи Луческу в киевском «Динамо». Напомним, что под его руководством «бело-синие» сделали золотой хет-трик .

«Пришел, увидел, победил. Так можно сказать о ярком возвращении в украинский футбол румынского специалиста Мирчи Луческу. Создалось впечатление, что даже не было такого довольно продолжительного расставания, поскольку возглавляемая им команда снова продемонстрировала качественный футбол. Только сейчас это было киевское «Диинамо», а не донецкий «Шахтер».

Как бы к Луческу ни относились некоторые болельщики «бело-синих», факты, как говорят, упрямая вещь: «Динамо» под руководством Луческу начало напоминать команду времен Валерия Лобановского. Прежде всего, румынский специалист воспользовался своим талантом психолога. Чувствовалось, что он достучался буквально до каждого своего подопечного и они отблагодарили его за доверие, прибавляя от матча к матчу.

Можно согласиться с тренером «Зари» Виктором Скрипником, который после финального поединка Кубка Украины в Тернополе сказал, что «Динамо» напоминает мощный автомобиль, который все сметает со своего пути. Конкуренты «Динамо» не сумели найти веских контраргументов против набравших чемпионский ход «бело-синих». Меня приятно удивила физическая готовность киевлян даже на финише сезона, вспомните хотя бы, какие рывки совершали в финале Кубка Украины Виктор Цыганков, Николай Шапаренко. И это в овертайме», - сказал Ковалец.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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