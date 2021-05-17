В матче 37-го тура итальянской Серии А «Наполи» на выезде обыграл «Фиорентину» со счетом 2:0.
События матча
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Наполи).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Инсинье (Наполи).
|56'
|Бартломей Дронговский (Фиорентина) получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua
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