Наполи обыграл Фиорентину и претендует на второе место

В матче 37-го тура Серии А «Наполи» на выезде переиграл «Фиорентину» и улучшил шансы на попадание в Лигу чемпионов. Для этого нужно лишь выиграть матч последнего тура против «Вероны».



«Беневенто» не сумел удержать победный счет против «Кротоне» и теперь сохраняет призрачные шансы остаться в элите. Для этого нужно, чтобы «Торино» проиграл оба последних матча в чемпионате, один из которых лобовой с «Беневенто».



Еще в одном матче «Сампдория» минимально переиграла «Удинезе». Обе команды уже не решают турнирных задач.



Чемпионат Италии. 37-й тур



«Фиорентина» – «Наполи» – 0:2

Голы: 0:1 – 56 Инсинье, 0:2 – 67, автогол Венути.



«Беневенто» – «Кротоне» – 1:1

Голы: 1:0 – 13 Лападула, 1:1 – 90+3 Нванкво.



«Удинезе» – «Сампдория» – 0:1

Гол: 0:1 – 88, пенальти Куальярелла.

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