В матче 37-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» на своем поле обыграл «Осасуну» со счетом 2:1.
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Атлетико Мадрид).
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Ренан Лоди (Атлетико Мадрид).
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).
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Источник — MEGOGO
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