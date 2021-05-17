Милан не сумел обыграть Кальяри и рискует пролететь мимо Лиги чемпионов

В домашнем матче 37-го тура чемпионата Италии «Милан» сыграл вничью с «Кальяри» (0:0).
Россонери рискуют пролететь мимо Лиги чемпионов. За тур до конца на две оставшиеся путевки в ЛЧ претендуют «Милан», «Наполи» и «Ювентус».
Лидеры Серии A: «Интер» (88), «Аталанта» (78), «Милан», «Наполи» (по 76), «Ювентус» (75), «Лацио» (67), «Рома» (61).
В последнем туре 23 мая играют: «Аталанта» – «Милан», «Наполи» – «Верона», «Болонья» – «Ювентус».
Серия А. 37-й тур
«Милан» – «Кальяри» – 0:0
«Милан»: Доннарумма, Кьер, Калабрия (Далот, 63), Томори, Эрнандес, Хакан Чалханоглу (Манджукич, 89), Беннасер (Мейте, 63), Кессье, Диас (Самуэль Кастильехо, 57), Ребич, Салемакерс (Леау, 46).
«Кальяри»: Краньо, Годин, Ликояннис, Чеппителли (Клаван, 86), Карбони (Ругани, 88), Наингголан, Жоау Педру, Дейола (Асамоа, 87), Нандес, Марин (Данкан, 78), Паволетти (Черри, 78).
Предупреждения: Кьер, 33. Марин, 40. Карбони, 45. Калабрия, 58.
Судья: Масса (Италия).
16 мая. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
Турнирная таблица Серии A
Источник — Sport.ua
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Наполі переможе без сумнівів, а при одинаково набраних очках у них перевага над Аталантою 4:1 і 2:4.
Аталанта ЛЧ вже має гарантовано, але чемпіонат може закінчити навіть четвертою.
Наполі переможе без сумнівів, а при одинаково набраних очках у них перевага над Аталантою 4:1 і 2:4.
Аталанта ЛЧ вже має гарантовано, але чемпіонат може закінчити навіть четвертою.
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