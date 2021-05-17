37-й тур
Милан
0 : 0
Кальяри
16.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Милан не сумел обыграть Кальяри и рискует пролететь мимо Лиги чемпионов

За тур до конца на две путевки в ЛЧ претендуют «Милан», «Наполи» и «Юве»

  • 17.05.2021 00:12
  • 507 просмотров
  • 2 комментария
Милан не сумел обыграть Кальяри и рискует пролететь мимо Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

В домашнем матче 37-го тура чемпионата Италии «Милан» сыграл вничью с «Кальяри» (0:0).

Россонери рискуют пролететь мимо Лиги чемпионов. За тур до конца на две оставшиеся путевки в ЛЧ претендуют «Милан», «Наполи» и «Ювентус».

Лидеры Серии A: «Интер» (88), «Аталанта» (78), «Милан», «Наполи» (по 76), «Ювентус» (75), «Лацио» (67), «Рома» (61).

В последнем туре 23 мая играют: «Аталанта» – «Милан», «Наполи» – «Верона», «Болонья» – «Ювентус».

Серия А. 37-й тур

«Милан»  «Кальяри»  0:0

«Милан»: Доннарумма, Кьер, Калабрия (Далот, 63), Томори, Эрнандес, Хакан Чалханоглу (Манджукич, 89), Беннасер (Мейте, 63), Кессье, Диас (Самуэль Кастильехо, 57), Ребич, Салемакерс (Леау, 46).

«Кальяри»: Краньо, Годин, Ликояннис, Чеппителли (Клаван, 86), Карбони (Ругани, 88), Наингголан, Жоау Педру, Дейола (Асамоа, 87), Нандес, Марин (Данкан, 78), Паволетти (Черри, 78).

Предупреждения: Кьер, 33. Марин, 40. Карбони, 45. Калабрия, 58.

Судья: Масса (Италия).

16 мая. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

Турнирная таблица Серии A

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 17.05.2021 01:24
    0
    Аталанті, щоби залишитися на другому місці, необхідно тільки перемагати Мілан. Навіть нічия не гарантує другої сходинки.
    Наполі переможе без сумнівів, а при одинаково набраних очках у них перевага над Аталантою 4:1 і 2:4.
    Аталанта ЛЧ вже має гарантовано, але чемпіонат може закінчити навіть четвертою.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 17.05.2021 00:51
    0
    Ставлю что вне ЛЧ окажется Милан.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 17.05.2021 01:24
    0
    Аталанті, щоби залишитися на другому місці, необхідно тільки перемагати Мілан. Навіть нічия не гарантує другої сходинки.
    Наполі переможе без сумнівів, а при одинаково набраних очках у них перевага над Аталантою 4:1 і 2:4.
    Аталанта ЛЧ вже має гарантовано, але чемпіонат може закінчити навіть четвертою.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 17.05.2021 00:51
    0
    Ставлю что вне ЛЧ окажется Милан.
    Ссылка
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