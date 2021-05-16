37-й тур
Милан
0 : 0
Кальяри
16.05.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Милан – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Есть риск остаться один на один с «Ювентусом» перед последним туром

  • 16.05.2021 02:18
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Милан – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 37-го тура итальянской Серии А «Милану» в домашнем поединке предстоит решать личные задачи по борьбе в группе претендентов на попадание в Лигу чемпионов УЕФА, в то время как «Кальяри» на поле стадиона «Сан Сиро» постарается сделать последний спасительный шаг в сторону от зоны вылета.

«Милан»

Успех туринского «Ювентуса» во Всеитальянском дерби против миланского «Интера» днем ранее (3:2) заставил подопечных Стефано Пьоли поднапрячься перед поединком предпоследнего тура. С учетом того, что неаполитанский «Наполи» еще не сыграл свой матч в этот футбольный уик-энд, а, в случае успешного исхода дуэли против «Фиорентины» во Флоренции, именно «россонери» предстоит перед последним туром быть главной мишенью «бьянконери», то «Милан» попросту не имеет права расслабляться перед финальным рывком.

К счастью, последние результаты выступлений «красно-черных» определенно радуют их поклонников. Даже без Златана Ибрагимовича, команда Пьоли способна победить в трех матчах кряду с общим счетом 12:0, отправив в нокаут две туринские команды в их логовах, предварительно размявшись на «Беневенто». Заключительный матч сезона у «Милана» будет проходить на поле бергамаской «Аталанты», поэтому стратегически важно одержать победу именно против «Кальяри» для того, чтобы в последствии сыграть на статистике личных встреч против «Юве», в случае непредвиденных обстоятельств.

«Кальяри»

Для сардинцев сезон также не выглядит завершенным, хотя процесс сохранения прописки в «элите» на следующий год уже практически завершился для них успехом. Даже если «Кальяри» не удастся победить в этой игре, то они всегда могут рассчитывать на осечку «Беневенто» в оставшихся двух матчах до конца футбольного года, каждая из которых отправит «красно-желтых» в Серию B. Альтернативный сценарий: команда Леонардо Семпличи набирает хотя бы одно очко на «Сан Сиро», после чего снимает все вопросы. В очных противостояниях против «ведьм» у них все в порядке со статистикой.

Однако, «Кальяри» видится одним из наиболее успешных коллективов около зоны вылета в концовке сезона, так как в последний раз проигрывал еще месяц назад. До финиша осталось не так уж и много, поэтому подопечные Семпличи могут и попытаться не ждать игры против «Дженоа» в последнем туре.

Статистика

Предыдущая встреча между командами проходила на поле «Кальяри», и завершилась победой «россонери» со счетом 2:0.

У «Милана» была катастрофическая серия домашних поединков – шесть матчей без побед – с конца февраля по начало апреля текущего года, после которой коллектив Стефано Пьоли так полностью и не смог отойти до сих пор.

«Кальяри» в последних трех гостевых матчах набрал семь очков, хотя еще осенью и один завоеванный балл для сардинцев казался феноменальным достижением.

Ориентировочные составы

«Милан»: Доннарумма – Эрнандес, Томори, Кьер, Калабрия – Кессье, Беннасер – Чалханоглу, Диас, Кастильехо – Ребич.

«Кальяри»: Краньо – Ликояннис, Чепителли, Годин, Заппа – Дункан, Марин, Нандес – Наингголан – Паволетти, Жоао Педро.

Прогноз на матч

Мы считаем, что «Милан» не имеет права на ошибку, однако должен сохранить как можно больше сил после этого поединка. В таких условиях, ставка «победа Милан / мен. 3,5» за 2,37 от Favbet выглядит очень неплохим предложением.

16 мая, воскресенье

Милан – Кальяри
Милан. «Сан Сиро». 21:45
ТВ-трансляция на сервисе «Футбол 2»
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Источник — Sport.ua

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