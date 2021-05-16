СЕВИДОВ: «Перед матчем игрокам Миная пришли sms со счетом игры»

Тренер-консультант рассказал, что произошло в лагере «Миная» перед матчем

  • 16.05.2021 22:57
  • 1940 просмотров
  • 5 комментариев
СЕВИДОВ: «Перед матчем игрокам Миная пришли sms со счетом игры»
© ФК Металлист. Александр Севидов

Украинский тренер-консультант Александр Севидов рассказал, что произошло в лагере «Миная» перед матчем с «Шахтером»:

«Я владею не всей информацией, но некоторые СМИ приписали Севидову главную роль в этой ситуации. Но, заметьте, меня не было ни на стадионе, ни в раздевалке. Накануне игры с «Шахтером» футболистам «Миная» начали приходить sms-ки, в которых говорилось, что ужгородская команда проиграет, и с определенным счетом. В результате ребята возмутились и решили вообще не выходить на поле.

Президент «Миная» сразу же позвонил в УПЛ Евгению Дикому, и в УАФ Франческо Баранке, и подробно рассказал о происходящем, а также попросил перенести матч на следующий день. Но, как выяснилось, переносить игру было некуда. Я не знаю, как руководство УПЛ уговорило футболистов «Миная» выйти на поле, но игроки бились за свою честь».

Напомним, игроки закарпатского клуба полчаса отказывались выходить на матч с «горняками» из-за подозрительного движения котировок на игру в букмекерских конторах.

Журналист: «А вы думали, Севидова просто так брали в Минай?»

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Источник — Footboom

(8 голосов)

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Комментарии
    Милчел Авек
    online
      Милчел Авек, 16.05.2021 23:41
    0
    Отличная реакция. В следующий раз, когда мне придет смс, что я выиграл миллион, тоже не выйду на работу!
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 16.05.2021 23:38
    0
    В итоге все правильно сделали) от греха подальше...
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 16.05.2021 23:30
    +1
    Ну да, севидов и уголовник контрабас тут не при чем они сразу во все колокола били
    Ссылка
    Милан Милан
    online
      Милан Милан, 16.05.2021 23:29
    +1
    Как то нескладно...
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 16.05.2021 23:29
    +1
    Ну и с каким счётом?
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 16.05.2021 23:30
    +1
    Ну да, севидов и уголовник контрабас тут не при чем они сразу во все колокола били
    Ссылка
    Милан Милан
    online
      Милан Милан, 16.05.2021 23:29
    +1
    Как то нескладно...
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 16.05.2021 23:29
    +1
    Ну и с каким счётом?
    Ссылка
    Милчел Авек
    online
      Милчел Авек, 16.05.2021 23:41
    0
    Отличная реакция. В следующий раз, когда мне придет смс, что я выиграл миллион, тоже не выйду на работу!
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 16.05.2021 23:38
    0
    В итоге все правильно сделали) от греха подальше...
    Ссылка
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