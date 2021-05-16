СЕВИДОВ: «Перед матчем игрокам Миная пришли sms со счетом игры»

Украинский тренер-консультант Александр Севидов рассказал, что произошло в лагере «Миная» перед матчем с «Шахтером»:

«Я владею не всей информацией, но некоторые СМИ приписали Севидову главную роль в этой ситуации. Но, заметьте, меня не было ни на стадионе, ни в раздевалке. Накануне игры с «Шахтером» футболистам «Миная» начали приходить sms-ки, в которых говорилось, что ужгородская команда проиграет, и с определенным счетом. В результате ребята возмутились и решили вообще не выходить на поле.

Президент «Миная» сразу же позвонил в УПЛ Евгению Дикому, и в УАФ Франческо Баранке, и подробно рассказал о происходящем, а также попросил перенести матч на следующий день. Но, как выяснилось, переносить игру было некуда. Я не знаю, как руководство УПЛ уговорило футболистов «Миная» выйти на поле, но игроки бились за свою честь».

Напомним, игроки закарпатского клуба полчаса отказывались выходить на матч с «горняками» из-за подозрительного движения котировок на игру в букмекерских конторах.

Журналист: «А вы думали, Севидова просто так брали в Минай?»