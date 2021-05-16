БЕЗУС: «Пока мы побеждаем, меня не волнует, насколько красивы мои голы»

Украинский легионер «Гента» Роман Безус прокомментировал свой топ-перфоманс в матче 4-го тура второго этапа чемпионата Бельгии против «Остенде» (4:0).



«До удаления у соперников не всегда было легко. Но мы очень много работали на протяжении всего матча. Сейчас самое главное – эти три очка. Мы хотим немного насладиться победой, но следующие матчи уже скоро. Но я уверен, что это придаст нам уверенности в последних двух матчах.



Да, я мог бы забить в моменте с красной карточкой. Но и Роман Яремчук бежал в свободную зону. Надо еще раз посмотреть повтор, но это определенно был фол.



В моменте с первым голом я знал, что вратарь выйдет из ворот. Время от времени мне удавались такие удары на тренировках, пробить именно так казалось лучшим вариантом. Был ли это мой лучший гол? Один из лучших. Пока мы побеждаем, меня не волнует, насколько они красивы», – сказал Безус.