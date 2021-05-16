Вторая лига. Карпаты не проиграли, победы Таврии и Энергии

16 мая в рамках 22-го тура Второй лиги состоялись пять матчей.
В группе А были зафиксированы ничьи, в группе Б результаты оказались более разнообразными.
Вторая лига. 22-й тур
Группа «А»
«Карпаты» Л - «Оболонь-2» - 2:2
«Буковина» - «Рубикон» - 0:0
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Группа «Б»
«Реал Фарма» - «Таврия Симферополь» - 0:3
«Николаев-2» - «Никополь» - 1:1
«Перемога» - «Энергия» - 0:1
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.