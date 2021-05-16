Свёнтек стала четвертой в XXI веке, кому удалось выиграть финал всухую

Действующая чемпионка Ролан Гаррос Ига Свёнтек выиграла свой второй грунтовый турнир. На соревнованиях в Риме полька деклассировала в финале экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии.
Любопытно, что Свёнтек не отдала сопернице ни одного гейма. Подобного в финалах на уровне WTA не случалось уже пять лет. Предыдущий раз такое одностороннее движение наблюдалось в матче Симона Халеп – Анастасия Севастова (Бухарест-2016).
А в XXI веке это четвертый финальный матч с таким результатом.
Источник — Twitter
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