ВИДЕО. День украинцев в Бельгии. Швед забил после выхода на замену

Марьян отличился в матче против «Стандарда»

  • 16.05.2021 18:25
  • 2512 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. День украинцев в Бельгии. Швед забил после выхода на замену
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марьян Швед

23-летний украинский полузащитник «Мехелена» Марьян Швед ударно вышел на замену в матче 4-го тура второго этапа чемпионата Бельгии против «Стандарда» (3:1).
 
При счете 1:0 украинский хавбек забил второй гол своей команды, удачно замкнув прострел с правого фланга.
 
Отметим, что в текущем сезоне чемпионата Бельгии украинец проводит 21-й матч в чемпионате. До этого на его счету было три забитых мяча и два ассиста.
 
Напомним, контракт Марьяна принадлежат «Селтику», в «Мехелене» он играет на правах аренды. 

Чемпионат Бельгии. За 5–8 места. 4-й тур.

«Мехелен» – «Стандард» – 3:1
Голы: 1:0 - 13 Схофс, 2:0 - 57 Швед, 3:0 - 71 Схофс, 3:1 - 89 Мулека.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 16.05.2021 19:00
    +1
    Ему бы команду свою найти.
    То что есть талант это понятно,не было бы не был бы в Севилье,глазко а бегал бы в УПЛ
    Ссылка
    Володимир Підвірний
    online
      Володимир Підвірний, 16.05.2021 18:41
    +2
    Вірю в його талант. Чудовий гравець. Шевченко придивись до цього гравця.
    Ссылка
    Володимир Підвірний
    online
      Володимир Підвірний, 16.05.2021 18:41
    +2
    Вірю в його талант. Чудовий гравець. Шевченко придивись до цього гравця.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 16.05.2021 19:00
    +1
    Ему бы команду свою найти.
    То что есть талант это понятно,не было бы не был бы в Севилье,глазко а бегал бы в УПЛ
    Ссылка
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