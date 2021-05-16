ВИДЕО. День украинцев в Бельгии. Швед забил после выхода на замену

23-летний украинский полузащитник «Мехелена» Марьян Швед ударно вышел на замену в матче 4-го тура второго этапа чемпионата Бельгии против «Стандарда» (3:1).



При счете 1:0 украинский хавбек забил второй гол своей команды, удачно замкнув прострел с правого фланга.



Отметим, что в текущем сезоне чемпионата Бельгии украинец проводит 21-й матч в чемпионате. До этого на его счету было три забитых мяча и два ассиста.



Напомним, контракт Марьяна принадлежат «Селтику», в «Мехелене» он играет на правах аренды.

Чемпионат Бельгии. За 5–8 места. 4-й тур.

«Мехелен» – «Стандард» – 3:1

Голы: 1:0 - 13 Схофс, 2:0 - 57 Швед, 3:0 - 71 Схофс, 3:1 - 89 Мулека.

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