ВИДЕО. День украинцев в Бельгии. Швед забил после выхода на замену

23-летний украинский полузащитник «Мехелена» Марьян Швед ударно вышел на замену в матче 4-го тура второго этапа чемпионата Бельгии против «Стандарда» (3:1).
При счете 1:0 украинский хавбек забил второй гол своей команды, удачно замкнув прострел с правого фланга.
Отметим, что в текущем сезоне чемпионата Бельгии украинец проводит 21-й матч в чемпионате. До этого на его счету было три забитых мяча и два ассиста.
Напомним, контракт Марьяна принадлежат «Селтику», в «Мехелене» он играет на правах аренды.
Чемпионат Бельгии. За 5–8 места. 4-й тур.
«Мехелен» – «Стандард» – 3:1
Голы: 1:0 - 13 Схофс, 2:0 - 57 Швед, 3:0 - 71 Схофс, 3:1 - 89 Мулека.
ВИДЕО. Сегодня его день. Безус оформил дубль в матче с Остенде
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
То что есть талант это понятно,не было бы не был бы в Севилье,глазко а бегал бы в УПЛ
То что есть талант это понятно,не было бы не был бы в Севилье,глазко а бегал бы в УПЛ
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.