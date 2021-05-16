Мирча ЛУЧЕСКУ – о действиях ультрас Динамо: «В этом нет смысла»

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал о непростых взаимоотношениях с фанатами столичного клуба.



«Не видел их в последнем матче, но они сказали, что будут гнуть свою линию до конца. Это упрямство, в конце концов. В этом нет смысла. Надеюсь, болельщиков будут пускать, чтобы был полный стадион. Потому что на финале Кубка Украины все было совсем по-другому», – сказал румынский специалист.



Отметим, что Луческу в сезоне 2020/21 выиграл с «Динамо» все трофеи на внутренней арене.