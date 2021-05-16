Мирча ЛУЧЕСКУ – о действиях ультрас Динамо: «В этом нет смысла»

Главный тренер столичного клуба считает, что это простое упрямство

  • 16.05.2021 17:30
  • 1001 просмотр
  • 5 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ – о действиях ультрас Динамо: «В этом нет смысла»
© 24 канал

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал о непростых взаимоотношениях с фанатами столичного клуба.
 
«Не видел их в последнем матче, но они сказали, что будут гнуть свою линию до конца. Это упрямство, в конце концов. В этом нет смысла. Надеюсь, болельщиков будут пускать, чтобы был полный стадион. Потому что на финале Кубка Украины все было совсем по-другому», – сказал румынский специалист.
 
Отметим, что Луческу в сезоне 2020/21 выиграл с «Динамо» все трофеи на внутренней арене.

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Источник — Antena Sport

(4 голоса)

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Комментарии
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 16.05.2021 17:55
    +1
    bonv, 16.05.2021 17:33
    Це не боліли а проплачене бидло.
    Слово "проплачене" зайве.
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 16.05.2021 17:41
    -3
    Мирча не слушай ты их
    ,ты нам сыкунил 12 лет в рот работая в Шахтере,ну мы простили тебе это ,спасибо что ты вывел наше дно сейчас на новый уровень.
    Ссылка
    Shara
    online
      Shara, 16.05.2021 17:37
    0
    bonv, 16.05.2021 17:33
    Це не боліли а проплачене бидло.
    Кем проплачены?
    Ссылка
    Oxrannik.ua
    online
      Oxrannik.ua, 16.05.2021 17:37
    0
    bonv, 16.05.2021 17:33
    Це не боліли а проплачене бидло.
    Кем проплачено обоснуй
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 16.05.2021 17:33
    +2
    Це не боліли а проплачене бидло.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 16.05.2021 17:33
    +2
    Це не боліли а проплачене бидло.
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 16.05.2021 17:55
    +1
    bonv, 16.05.2021 17:33
    Це не боліли а проплачене бидло.
    Слово "проплачене" зайве.
    Ссылка
    Shara
    online
      Shara, 16.05.2021 17:37
    0
    bonv, 16.05.2021 17:33
    Це не боліли а проплачене бидло.
    Кем проплачены?
    Ссылка
    Oxrannik.ua
    online
      Oxrannik.ua, 16.05.2021 17:37
    0
    bonv, 16.05.2021 17:33
    Це не боліли а проплачене бидло.
    Кем проплачено обоснуй
    Ссылка
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