Мирча ЛУЧЕСКУ – о действиях ультрас Динамо: «В этом нет смысла»

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал о непростых взаимоотношениях с фанатами столичного клуба.
«Не видел их в последнем матче, но они сказали, что будут гнуть свою линию до конца. Это упрямство, в конце концов. В этом нет смысла. Надеюсь, болельщиков будут пускать, чтобы был полный стадион. Потому что на финале Кубка Украины все было совсем по-другому», – сказал румынский специалист.
Отметим, что Луческу в сезоне 2020/21 выиграл с «Динамо» все трофеи на внутренней арене.
Источник — Antena Sport
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,ты нам сыкунил 12 лет в рот работая в Шахтере,ну мы простили тебе это ,спасибо что ты вывел наше дно сейчас на новый уровень.
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