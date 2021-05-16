СОПКО: «Сборной Украины сложно играть два матча подряд с суперотдачей»

Бывший футболист «Шахтера» Александр Сопко оценил перспективы национальной сборной Украины на Евро-2020.



«Выводов два или даже три. Нам по-прежнему сложно играть два матча подряд с суперотдачей. Пока что наши футболисты, наверное, не готовы так выкладываться. Также сборной Украины не хватает большего числа креативных игроков. Если по ходу матчей спад случается у таких исполнителей, как Малиновский, Зинченко и Цыганков, то сразу возникают проблемы. Нужны также игроки, понимающие футбол Андрея Шевченко.



Многие из нынешних исполнителей сборной не до конца готовы к игровой философии Шевченко, учитывая то, что по ходу турнира, и даже матчей, менялась тактика команды. Андрей Шевченко идет на шаг впереди. А сборная — это не клуб. Шевченко имел на подготовку два-три дня, и просто не успевал настроить всех подопечных на то, что надо биться до конца, уметь довести дело до победы, то есть, играть, как итальянцы, как в Серии А.



Думаю, что надо всем набраться терпения, а Андрею Шевченко не спешить. Я с оптимизмом жду Евро-2020, несмотря на весенние результаты сборной Украины в отборе на ЧМ-2022. Главное – есть игра, а значит и результат придет, появятся новые лидеры, и никто из ветеранов не сможет засидеться в национальной команде», – сказал Сопко.

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