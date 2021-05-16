Александр СОПКО: «Каштру постоянно жаловался на одни и те же проблемы»

Донецкий «Шахтер» заслуживает тренера, который даст клубу развитие, считает специалист

  • 16.05.2021 10:49
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Александр СОПКО: «Каштру постоянно жаловался на одни и те же проблемы»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший футболист «Шахтера» Александр Сопко подвел итоги чемпионата Украины для донецкого «Шахтера» и рассказал о роли в результате донецкой команды Луиша Каштру.

«Недооценивать роль тренера никак нельзя. Считаю, что Каштру не справился со своей задачей. Причем, если говорить по игрокам «Шахтера», то я бы не сказал, что у «горняков» нет ресурса. В плане комплектации «Шахтер» не хуже, а, может, даже лучше «Динамо». Тренерская работа — это ведь не только результат в турнирной таблице, это еще и игра команды. А она даже в прошлом сезоне, когда «Шахтер» достиг отрыва от киевлян в 23 очка, вызывала вопросы. Не было в действиях горняков той легкости, они играли академично, на классе добывали победы. И это убаюкало «Шахтер»…

Этот чемпионат Украины стал особенным — экспресс-турниром в 26 туров. Каждая ошибка на такой дистанции имела цену золота. Я обращал особое внимание на комментарии тренеров после матчей. Так вот, Каштру повторял одно и то же — виноват коронавирус, травмы, оборона соперника, которая не позволяла играть… Были постоянные жалобы на одни и те же проблемы.

Да, «Шахтер» много владел мячом — 65-70% в каждом поединке, но это не конвертировалось в голевые ситуации, в забитые мячи, в победы. Надо было задаться вопросом, почему в игре «горняков» не было привычной остроты? Каштру как-то говорил о ДНК «Шахтера»… Но я считаю, что ДНК горняков — это воля, терпение, умение бороться, а потом — и комбинации, и красота. Слышал, как болельщики «Шахтера» говорили, что им скучно смотреть такой футбол… Каштру — очень интеллигентный человек, неплохой специалист, но клуб заслуживает тренера, который даст ему развитие. Впереди у «Шахтера» серьезная перестройка, команда станет другой и сможет добиться многого», — считает Сопко.

В чемпионате Украины сезона 2020/2021 «Шахтер» занял второе место, пропустив вперед киевское «Динамо».

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Источник — zbirna.com

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