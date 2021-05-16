Андрей ШЕВЧЕНКО: «У кого-то микротравмы или проблемы - все решаемо»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался перед подготовкой национальной команды к Евро-2020. Украинская национальная команда живет и тренируется в Харькове.
- Еще не все приехали. Это большая проблема?
- Это нормальный процесс. Ребята, которые закончили раньше чемпионат, они собрались раньше. «Иностранцы» приедут уже на второй сбор.
- Что-то тревожит перед сбором?
- Нет, все нормально. Это рабочий процесс. У кого-то есть микротравмы, у кого-то - какие-то проблемы. Это все решаемо, — заверил Шевченко.
ФОТО. Сборная Украины провела утреннюю тренировку в Харькове.
Источник — Футбол 1/2/3
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