Андрей ШЕВЧЕНКО: «У кого-то микротравмы или проблемы - все решаемо»

Национальная команда начала подготовку к чемпионату Европы

  • 16.05.2021 14:54
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Андрей ШЕВЧЕНКО: «У кого-то микротравмы или проблемы - все решаемо»
© УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался перед подготовкой национальной команды к Евро-2020. Украинская национальная команда живет и тренируется в Харькове.

- Еще не все приехали. Это большая проблема?
- Это нормальный процесс. Ребята, которые закончили раньше чемпионат, они собрались раньше. «Иностранцы» приедут уже на второй сбор.

- Что-то тревожит перед сбором?
- Нет, все нормально. Это рабочий процесс. У кого-то есть микротравмы, у кого-то - какие-то проблемы. Это все решаемо, — заверил Шевченко.

ФОТО. Сборная Украины провела утреннюю тренировку в Харькове.

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Источник — Футбол 1/2/3

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