ФОТО. Сборная Украины провела утреннюю тренировку в Харькове

Сборная Украины по футболу продолжает подготовку к Евро-2020 под руководством главного тренера Андрея Шевченко.

Утром в воскресенье, 16 мая, «сине-желтые» провели тренировку на стадионе «Солнечный» в Харькове.

В расширенный список украинской национальной команды вошли 35 футболистов, но еще не все они прибыли в расположение сборной.