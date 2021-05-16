Мирча ЛУЧЕСКУ: «У меня нет причин уходить на пенсию»

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу после успешного сезона в Украины прокомментировал выступления команды, а также высказался о возможном завершении карьеру.

«Начало в «Динамо» было трудным, я думал не о выступлениях, а о восстановлении клуба с давними традициями.

Попасть в группу Лиги чемпионов было чрезвычайно сложно, на мне была огромная ответственность. Это было важнее трофеев, которые пришли позже.

Это была основа, с которой мы начали работу над другими трофеями. Хорошо, что сразу одержали победу в Суперкубке Украины.

Я хотел вернуться в футбол, проверить себя, увидеть, остались ли у меня амбиции и мотивация. Я сделал правильный выбор.

Я жил на базе «Динамо» около 8 месяцев, но не почувствовал этого, потому что активность была очень большой. Я не чувствовал, что время прошло. Хорошо, что у меня есть энергия и такой энтузиазм. У меня нет причин уходить на пенсию», - сказал Луческу.

Отметим, что под руководством Луческу «Динамо» второй раз в истории выиграло все три трофея в одном сезоне - УПЛ, Кубок и Суперкубок Украины.