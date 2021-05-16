Мирча ЛУЧЕСКУ: «У меня нет причин уходить на пенсию»

75-летний наставник «Динамо» полон сил и энтузиазма

  • 16.05.2021 14:20
  • 995 просмотров
  • 3 комментария
Мирча ЛУЧЕСКУ: «У меня нет причин уходить на пенсию»
© prosport.ro

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу после успешного сезона в Украины прокомментировал выступления команды, а также высказался о возможном завершении карьеру.

«Начало в «Динамо» было трудным, я думал не о выступлениях, а о восстановлении клуба с давними традициями.

Попасть в группу Лиги чемпионов было чрезвычайно сложно, на мне была огромная ответственность. Это было важнее трофеев, которые пришли позже.

Это была основа, с которой мы начали работу над другими трофеями. Хорошо, что сразу одержали победу в Суперкубке Украины.

Я хотел вернуться в футбол, проверить себя, увидеть, остались ли у меня амбиции и мотивация. Я сделал правильный выбор.

Я жил на базе «Динамо» около 8 месяцев, но не почувствовал этого, потому что активность была очень большой. Я не чувствовал, что время прошло. Хорошо, что у меня есть энергия и такой энтузиазм. У меня нет причин уходить на пенсию», - сказал Луческу.

Отметим, что под руководством Луческу «Динамо» второй раз в истории выиграло все три трофея в одном сезоне - УПЛ, Кубок и Суперкубок Украины.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Prosport.ro

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    joe777.
    online
      joe777., 16.05.2021 14:54
    0
    Мирча ты нам 12 лет сыкунил в рот работая в Шахтере,ну спасибо тебе что ты сейчас в нашем дне.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 16.05.2021 14:50
    0
    Если работа в радость, то она только на пользу.
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 16.05.2021 14:47
    +2
    Мирча дорывает пердаки днонецких беженцев.
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 16.05.2021 14:47
    +2
    Мирча дорывает пердаки днонецких беженцев.
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 16.05.2021 14:54
    0
    Мирча ты нам 12 лет сыкунил в рот работая в Шахтере,ну спасибо тебе что ты сейчас в нашем дне.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 16.05.2021 14:50
    0
    Если работа в радость, то она только на пользу.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности