Реал Фарма – Таврия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 мая в 13:00 проходит поединок 22-го тура Второй лиги.
Смотрите видеотрансляцию матча «Реал Фарма» Одесса – «Таврия» Симферополь.
События матча
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Барладым (Таврия).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Бойко (Таврия).
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Источник — Sport.ua
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