Альянс — Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 16 мая, состоится поединок 26-го тура Первой лиги Украины, в котором «Альянс» из Липовой Долины примет киевскую «Оболонь».
Матч пройдет в Сумах на стадионе «Юбилейный». Прямая трансляция встречи начнется в 16:00.
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Источник — ФК Альянс
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