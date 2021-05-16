Карпаты Львов – Оболонь-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 мая в 13:00 проходит поединок 22-го тура Второй лиги.
Смотрите видеотрансляцию матча «Карпаты» Львов – «Оболонь-2» Киев.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Лисовык (Карпаты Львов).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Егор Прокопенко (Оболонь-2).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Юрий Раделицкий (Карпаты Львов).
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Источник — Sport.ua
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