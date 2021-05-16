Нива Т — ВПК-Агро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 16-го мая, состоится поединок 26-го тура Первой лиги Украины, в котором тернопольская «Нива» примет «ВПК-Агро».
Матч пройдет в Тернополе на городском стадионе. Прямая трансляция встречи начнется в 16:00.
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Источник — ФК Нива Тр
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