Андрей ШЕВЧЕНКО: «Подготовка к Евро-2020 началась»

Сборная Украины по футболу начала подготовку к Евро-2020. Украинская национальная команда живет и тренируется в Харькове.
«Подготовка к Евро-2020 началась», — написал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, комментируя свежие фото.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
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Источник — Instagram
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