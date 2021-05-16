Андрей ШЕВЧЕНКО: «Подготовка к Евро-2020 началась»

Украинская национальная команда тренируется в Харькове

  • 16.05.2021 12:36
  • 960 просмотров
  • 3 комментария
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Подготовка к Евро-2020 началась»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины по футболу начала подготовку к Евро-2020. Украинская национальная команда живет и тренируется в Харькове.

«Подготовка к Евро-2020 началась», — написал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, комментируя свежие фото.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.05.2021 12:59
    +1
    axylinam, 16.05.2021 12:51
    А что в Киеве нет условий для сборной и приходится ехать чёрти куда
    Кум сказал в Харькове, значит в Харькове
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 16.05.2021 12:59
    0
    Удачі збірній України.!!!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 16.05.2021 12:51
    +2
    А что в Киеве нет условий для сборной и приходится ехать чёрти куда
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 16.05.2021 12:51
    +2
    А что в Киеве нет условий для сборной и приходится ехать чёрти куда
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.05.2021 12:59
    +1
    axylinam, 16.05.2021 12:51
    А что в Киеве нет условий для сборной и приходится ехать чёрти куда
    Кум сказал в Харькове, значит в Харькове
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 16.05.2021 12:59
    0
    Удачі збірній України.!!!
    Ссылка
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