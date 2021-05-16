В поединке 26-го тура Первой лиги Украины «Николаев» дома обыграл «Кремень» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Николаев» — «Кремень» — 2:0
Голы: Одарюк, 38, Кушниренко, 53
События матча
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Богдан Кушниренко (Николаев).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Владимир Одарюк (Николаев).
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Источник — МФК Николаев
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