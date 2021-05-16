В поединке 36-го тура чемпионата Англии по футболу «Саутгемптон» дома обыграл «Фулхэм» со счетом 3:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Саутгемптон» — «Фулхэм» — 3:1
Голы: Адамс, 27, Телла, 60, Уолкотт, 82 — Карвалью, 75
События матча
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Тео Уолкотт (Саутгемптон).
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Фабио Карвалью (Фулхэм).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Натан Телла (Саутгемптон).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Че Адамс (Саутгемптон).
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Источник — YouTube
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