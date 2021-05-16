36-й тур
Саутгемптон
3 : 1
Фулхэм
15.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Саутгемптон — Фулхэм — 3:1. Видео голов и обзор матча

Хозяева одержали победу в поединке 36-го тура АПЛ

  • 16.05.2021 10:57
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Саутгемптон — Фулхэм — 3:1. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 36-го тура чемпионата Англии по футболу «Саутгемптон» дома обыграл «Фулхэм» со счетом 3:1.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Саутгемптон» — «Фулхэм» — 3:1
Голы: Адамс, 27, Телла, 60, Уолкотт, 82 — Карвалью, 75

События матча
82' ГОЛ ! Мяч забил Тео Уолкотт (Саутгемптон).
75' ГОЛ ! Мяч забил Фабио Карвалью (Фулхэм).
60' ГОЛ ! Мяч забил Натан Телла (Саутгемптон).
27' ГОЛ ! Мяч забил Че Адамс (Саутгемптон).
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Источник — YouTube

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