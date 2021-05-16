В поединке 36-го тура чемпионата Англии по футболу «Лидс» на выезде разбил «Бернли» со счетом 4:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Бернли» — «Лидс» — 0:4
Голы: Клих, 44, Харрисон, 59, Морено, 77, 79
События матча
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Родриго Морено (Лидс).
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Родриго Морено (Лидс).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Джек Харрисон (Лидс).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Матеуш Клих (Лидс).
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Источник — YouTube
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