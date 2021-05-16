Александр СОПКО: «Луческу удалось быстро изменить уровень Динамо»

Специалист подвел итоги победы киевской команды в УПЛ

  • 16.05.2021 09:50
  • 946 просмотров
  • 3 комментария
Александр СОПКО: «Луческу удалось быстро изменить уровень Динамо»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Бывший футболист «Шахтера» Александр Сопко прокомментировал победу киевского «Динамо» в чемпионате Украины сезона 2020/2021.

«Я был удивлен приглашением Мирчи Луческу на пост главного тренера «Динамо». Видел в этом больше риска, чем здравого смысла. Вызвало удивление и то, что по ходу чемпионата румынскому специалисту удалось изменить игру команды, ее уровень. Работа предыдущих тренеров «бело-синих» оказалась недостаточной для этого. Опыт Луческу и его хорошее знание украинского футбола позволили вытянуть из динамовцев дополнительные ресурсы.

И когда пришли первые победы, а это случилось сразу, начиная с Суперкубка, команду удалось позитивно зарядить. А ведь до этого динамовцы были угнетенными. Бывшие наставники «Динамо» пытались идти по одной канве, вести команду в одном направлении. А тут пришел специалист со свежим взглядом. У Луческу сразу получилось придать подопечным уверенности, динамовцы стали прибавлять от игры к игре. Мирча Луческу умеет строить коллектив и быстро находит нужные рычаги управления.

Удивило то, как все быстро у «Динамо» вышло. Это происходило на фоне падения «Шахтера» и еще больше убеждало в правильности выбранного киевлянами пути. Хотелось бы чаще так удивляться. И по другим командам также. Отмечу, что «Заря» также растет. Если ей удастся сохранить нынешний состав, то она включится в борьбу за чемпионство. Кроме того, нынешняя первая шестерка команд УПЛ уже созрела для того, чтобы отбирать очки друг у друга», — считает Сопко.

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Источник — zbirna.com

(6 голосов)

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Комментарии
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 16.05.2021 11:41
    0
    А по поводу Михайличенко, небыли ли его действия откровенным саботажем? Всё, что можно было сделать неправильно, всё сделал.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 16.05.2021 11:38
    +1
    Команда была готова, и по составу и по настрою. Зёрна упали на благодатную почву, и сразу дали всходы.
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 16.05.2021 10:58
    +1
    Луческу тренер мирового масштаба!
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 16.05.2021 11:38
    +1
    Команда была готова, и по составу и по настрою. Зёрна упали на благодатную почву, и сразу дали всходы.
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 16.05.2021 10:58
    +1
    Луческу тренер мирового масштаба!
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 16.05.2021 11:41
    0
    А по поводу Михайличенко, небыли ли его действия откровенным саботажем? Всё, что можно было сделать неправильно, всё сделал.
    Ссылка
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