Игорь ХАРАТИН: «Жаль, что я не попал в сборную»

Андрей Шевченко не вызвал в национальную команду украинского хавбека «Ференцвароша»

  • 16.05.2021 09:21
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Игорь ХАРАТИН: «Жаль, что я не попал в сборную»
© Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний украинский полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин прокомментировал решение главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко не вызывать его в национальную команду. Таким образом, Харатин не сыграет на Евро-2020.

«Я готовился к решению главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. К сожалению, в конце сезона я получил травму и не играл за «Ференцварош», поэтому попал в сложную ситуацию. Если бы я играл, вероятно, я бы получил приглашение в сборную, но я пропустил несколько недель, поэтому мне пришлось принять решение тренера. Мне жаль, что так вышло, но я не могу этого изменить. Я рад, что уже полностью здоров», — отметил Харатин.

В активе Харатина 4 матча за национальную сборную Украины.

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Источник — Nemzeti Sport

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