Заря ушла в отпуск

После финала Кубка Украины против киевского «Динамо» (0:1) все футболисты луганской «Зари» ушли в отпуск, который продлится месяц.

Соберется «Заря» 15 июня. На протяжении 10 дней команда будет тренироваться в Запорожье, а 25 июня отправится в Турцию на учебно-тренировочные сборы, которые пройдут в горной местности.

15 июля «черно-белые» вернутся в Украину, где продолжат подготовку к новому сезону.