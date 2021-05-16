Заря ушла в отпуск

После финала Кубка Украины против киевского «Динамо» (0:1) все футболисты луганской «Зари» ушли в отпуск, который продлится месяц.
Соберется «Заря» 15 июня. На протяжении 10 дней команда будет тренироваться в Запорожье, а 25 июня отправится в Турцию на учебно-тренировочные сборы, которые пройдут в горной местности.
15 июля «черно-белые» вернутся в Украину, где продолжат подготовку к новому сезону.
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Источник — ФК Заря
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