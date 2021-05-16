БАРТУЛОВИЧ: «Продлил контракт с Ингульцом. Другие варианты не рассматривал»

34-летний хорватский полузащитник продолжит выступать в составе «Ингульца»

  • 16.05.2021 06:44
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БАРТУЛОВИЧ: «Продлил контракт с Ингульцом. Другие варианты не рассматривал»
© footboom.com. Младен Бартулович

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович в эксклюзивном интервью Sport.ua дал оценку минувшему сезон для команды из Петрово, а также поделился планами на будущее.

— Младен, как оценишь этот сезон? Доволен результатами команды?
— Оцениваю сезон, как успешный, потому что поставленную задачу мы решили. Конечно, хотелось решить ее раньше, не затягивать до самого финиша чемпионата. Но вы сами видели, что этот сезон в УПЛ был нелегкий. Было много борьбы, было много ровных команд. Я считаю, что это был очень интересный чемпионат. Считаю, первый сезон «Ингульца» в Премьер-лиге Украины можно расценивать, как успешный.

— «Ингулец» отстал всего на три очка от восьмого и на четыре очка от седьмого места. Могли покориться эти позиции вашей команде?
— Как могли быть выше в турнирной таблице УПЛ, так и ниже. Была большая плотность в турнирной таблице. Команды шли очко в очко долгое время. Главное, что мы решили задачу и остались в УПЛ. Особо не имеет значения, на каком месте мы закончили сезон. Хотя, конечно, хотелось финишировать как можно выше. Но зато в следующем сезоне будем стремиться финишировать выше в турнирной таблице. Есть к чему стремиться и нам есть над чем работать. Нам предстоит проделать хорошую работу.

— Какие матчи, думаешь, были самыми провальными для «Ингульца» в этом сезоне? А какие были самыми успешными?
— Самый провальный матч был в первом круге с «Александрией». Первый тайм мы сильно провалили, проиграли 4:1. Но после перерыва сумели забить два мяча и в итоге поединок завершился со счетом 4:3 в пользу александрийцев. Наверное, в какой-то степени и проигранный матч с «Динамо» получился провальным. Киевляне победили со счетом 5:0. Но стоит отметить, что «Динамо» к этой встрече подошло в сумасшедшей форме и победа в этой игре им обеспечивала чемпионство. А мы на эту встречу еще вышли и в экспериментальном составе. До матча с «Динамо» мы ни разу так не играли и никогда больше в таком составе не сыграем. В итоге мы проиграли 5:0. Вот эти два матча можно выделить, как провальные. А так в целом прошли ровно весь чемпионат.

— Какой свой гол занесешь себе в актив?
— Забил я семь голов. Все голы, в принципе, были важными. В первом круге с «Олимпиком», когда ошибся вратарь, я забил важный гол и помог победить нашей команде со счетом 2:1. И также в победном матче со «Львовом» (1:0) свой гол с дальней дистанции я занесу себе в актив. Гол получился красивым и важным. Считаю, что неплохой гол получился!

— Многие из «Ингульца» впервые играли в УПЛ. Как считаешь, у них достойно получилось дебютировать?
— Да, для многих ребят это был первый сезон в Премьер-лиге. Я считаю, многие ребята себя проявили очень хорошо. Могу отметить Сичинаву, Запорожца, Балана, которые проводили свой первый сезон в УПЛ. Они проявили себя очень хорошо и эти ребята востребованы. Остальные ребята также себя проявили хорошо, как для первого сезона. Можно считать, что у всех получился очень хороший сезон. Но всегда есть к чему стремиться и, я думаю, все ребята будут и дальше прогрессировать и расти. Я им этого желаю!

— Что президент сказал команде после завершения сезона?
— Президент поблагодарил команду за этот сезон. Сказал, что мы выполнили задачу. Также он сказал, что в следующем сезоне мы будем поднимать планку. Сказал, что мы будем усиливаться и поднимать планку повыше, чем в этом сезоне.

— Пообещал ли какие-то премиальные?
— Премиальные нам никакие не были обещаны за сохранение прописки в УПЛ. У нас за каждую игру есть премиальные и они вовремя выплачиваются. За это большое спасибо президенту!

— У вас уже отпуск?
— Да, команда после игры с «Шахтером» ушла в отпуск. Нам сказали, что позже будет информация по поводу того, когда собираемся. Примерно в середине июня команда соберется и начнет подготовку к новому сезону.

— Как будешь проводить отпуск?
— Отпуск буду проводить в кругу семьи. Посвящу это время своей жене и своей дочке. Будем проводить это время вместе. Будем наверстывать то упущенное время, которое у меня по ходу сезона занимал футбол (смеется).

— Ты подписал контракт на два года с «Ингульцом». Сразу принял такое решение?
— Да, общался на эту тему с главным тренером Сергеем Дмитриевичем и президентом клуба Александром Григорьевичем. Я им дал понять, что я не рассматриваю никакие другие варианты и даже не хочу их искать. Я просто выразил желание продолжить свою карьеру в «Ингульце». В итоге мы нашли общий язык и продлили контракт. Я очень рад этому. И спасибо клубу за это!  

— Что хочешь добиться с «Ингульцом» в будущем?
— Конечно, хочется добиться хороших результатов в Премьер-лиге и занять место как можно выше в турнирной таблице. Надо попробовать для начала побороться за еврокубки. И я думаю, что в будущем Александр Григорьевич нам будет ставить такие задачи.

— И как оценишь дебюты в УПЛ хорватов: Огнена Вукоевича в качестве ассистента главного тренера в «Динамо», Игора Йовичевича на посту главного тренера «Днепра-1» и Марио Чуже в качестве игрока «Днепра-1»? Общался с ними по ходу сезона?
— Вукоевич с «Динамо» в этом сезоне выиграл все, что можно было выиграть в Украине. Киевская команда оформила требл! Я думаю, его дебют в качестве ассистента главного тренера можно считать успешным. Я считаю, что весь тренерский штаб «Динамо» провел очень хорошую работу. И киевляне заслуженно выиграли все трофеи в этом сезоне. Можно только поздравить их с этим.

Йовичевич в качестве главного тренера «Днепра-1»? В первом круге, можно сказать, наставник и команда притирались друг к другу. Но второй круг днепряне провели очень здорово! Это команда с большой перспективой. Думаю, «Днепр-1» в следующем сезоне будет бороться за еврокубки. Команда способна на это. А игрок «Днепра-1» Марио Чуже в первых матчах проходил адаптацию, а потом влился в команду и начал выступать очень здорово! Чуже – это качественный игрок, контракт которого «Днепру-1» нужно выкупать, я считаю. У него есть большое будущее в «Днепре-1» и в украинском футболе, если он останется в Украине. Марио это доказал в играх за днепровскую команду во втором круге УПЛ. Да, мы с моими земляками общались, когда наши команды играли друг против друга.

Дмитрий КОТКОВ

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Источник — Sport.ua

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