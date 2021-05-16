ФОТО. Google поздравил Лестер с победой в Кубке Англии

В субботу «Лестер» впервые в своей истории выиграл Кубок Англии, в финале обыграв «Челси» со счетом 1:0.

Google не оставил без внимания успех команды Брендана Роджерса. При наборе в поисковой системы названия «Лестер», на экране появляется анимация праздничного фейерверка.