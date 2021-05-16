ФОТО. Google поздравил Лестер с победой в Кубке Англии

«Лестер» впервые в своей истории выиграл национальный Кубок

  • 16.05.2021 05:44
  • 552 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Google поздравил Лестер с победой в Кубке Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу «Лестер» впервые в своей истории выиграл Кубок Англии, в финале обыграв «Челси» со счетом 1:0.

Google не оставил без внимания успех команды Брендана Роджерса. При наборе в поисковой системы названия «Лестер», на экране появляется анимация праздничного фейерверка.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 16.05.2021 06:26
    0
    Прикольно!
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 16.05.2021 06:26
    0
    Прикольно!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности