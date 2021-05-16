ФОТО. Совместно с Джорданом. ПСЖ представил новую домашнюю форму

Французский «ПСЖ» представил новую домашнюю форму, в которой парижская команда будет играть в следующем сезоне. Комплект создан совместно с брендом «Nike Jordan», который принадлежит легендарному баскетболисту Майклу Джордану.
Отметим, что фанаты «ПСЖ» раскритиковали эту форму из-за отсутствия на ней традиционных вертикальных сине-красных полос.
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Источник — ФК ПСЖ
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