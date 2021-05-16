Сборная Украины несет потери. Двое игроков Динамо попали в лазарет

Футболисты киевского «Динамо» Владимир Шепелев и Александр Андриевский не смогут восстановиться к чемпионату Европы.
Как сообщает источник, Шепелев пропустит около месяца из-за перелома поперечного отростка в двух позвонках.
Александр Андриевский повредил внутреннюю боковую связку. Ожидается, что он вернется в конце июня.
Отметим, что оба футболиста попали в расширенный список игроков, вызванных в сборную Украины.
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