Сборная Украины несет потери. Двое игроков Динамо попали в лазарет

Футболисты киевского «Динамо» Владимир Шепелев и Александр Андриевский не смогут восстановиться к чемпионату Европы.

Как сообщает источник, Шепелев пропустит около месяца из-за перелома поперечного отростка в двух позвонках.

Александр Андриевский повредил внутреннюю боковую связку. Ожидается, что он вернется в конце июня.

Отметим, что оба футболиста попали в расширенный список игроков, вызванных в сборную Украины.