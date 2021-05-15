Малиновский вышел на чистое 1-е место рейтинга лучших ассистентов Серии A

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский отличился ассистом в матче 36-го тура чемпионата Италии против «Дженоа» (4:3).
Эта результативная передача по данным официального сайта Серии A стал для украинца 11-й в текущем розыгрыше итальянского чемпионата. Таким образом, 28-летний уроженец Житомира вышел на чистое первое место в списке лучших ассистентов элитного первенства Италии.
Отметим, что по десять результативных передач сразу у четырех футболистов, так что расслабляться украинцу точно нельзя. Также стоит выделить тот факт, что 4 из 10 лучших ассистентов играют в «Аталанте».
Рейтинг лучших ассистентов чемпионата Италии
Источник — Серия A
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