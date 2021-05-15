Малиновский вышел на чистое 1-е место рейтинга лучших ассистентов Серии A

Украинец проводит фантастическую концовку сезона

  • 15.05.2021 22:19
  • 2748 просмотров
  • 3 комментария
Малиновский вышел на чистое 1-е место рейтинга лучших ассистентов Серии A
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский и Дуван Сапата

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский отличился ассистом в матче 36-го тура чемпионата Италии против «Дженоа» (4:3).
 
Эта результативная передача по данным официального сайта Серии A стал для украинца 11-й в текущем розыгрыше итальянского чемпионата. Таким образом, 28-летний уроженец Житомира вышел на чистое первое место в списке лучших ассистентов элитного первенства Италии.
 
Отметим, что по десять результативных передач сразу у четырех футболистов, так что расслабляться украинцу точно нельзя. Также стоит выделить тот факт, что 4 из 10 лучших ассистентов играют в «Аталанте».

Рейтинг лучших ассистентов чемпионата Италии

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Источник — Серия A

(7 голосов)

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 15.05.2021 22:41
    0
    Респект!
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 15.05.2021 22:41
    0
    Это же не просто голевые передачи.
    Это картинки.
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 15.05.2021 22:36
    +1
    Таких ребят оставить позади себя дорогого стоит ! Красень !
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 15.05.2021 22:36
    +1
    Таких ребят оставить позади себя дорогого стоит ! Красень !
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 15.05.2021 22:41
    0
    Респект!
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 15.05.2021 22:41
    0
    Это же не просто голевые передачи.
    Это картинки.
    Ссылка
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