Александрия не будет продлевать контракт с Пашаевым

«Александрия» не будет предлагать Павлу Пашаеву новый контракт.



Трудовое соглашение 33-летнего футболиста истекает 30 июня, после чего он уйдет свободным агентом.



Пашаев выступал в составе «Александрии» с 2017 года. В минувшем сезоне 33-летний игрок сыграл 20 поединков и отметился одной голевой передачей.

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