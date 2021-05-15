Александрия не будет продлевать контракт с Пашаевым

«Александрия» не будет предлагать Павлу Пашаеву новый контракт.
Трудовое соглашение 33-летнего футболиста истекает 30 июня, после чего он уйдет свободным агентом.
Пашаев выступал в составе «Александрии» с 2017 года. В минувшем сезоне 33-летний игрок сыграл 20 поединков и отметился одной голевой передачей.
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Источник — Footboom
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