У семи футболистов Александрии заканчиваются контракты с клубом

Сразу у семи футболистов «Александрии» 30 июня 2021 года заканчиваются контракты.
Кому из них будет предложено пролонгировать отношения, станет известно в конце апреля. Во многом решение клубного руководства будет зависеть от того, сумеют ли «горожане» завоевать право выступать в Лиге Европы.
И если в УПЛ подопечные Владимира Шарана сохраняют лишь теоретические шансы, то в розыгрыше Кубка Украины, где они пробились в полуфинал, для них еще не все потеряно.
30 июня контракты заканчиваются у Юрия Панькива, Павла Пашаева, Дмитрия Гречишкина, Артема Гордиенко, Евгения Банады, Валерия Лучкевича и Артема Ситало.
«Александрия» занимает седьмое место в УПЛ, набрав 26 очков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.