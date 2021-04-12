У семи футболистов Александрии заканчиваются контракты с клубом

Состав украинской команды может существенно измениться будущим летом

  • 12.04.2021 22:13
  • 310 просмотров
  • 2 комментария
У семи футболистов Александрии заканчиваются контракты с клубом
© ФК Александрия. Юрий Панькив

Сразу у семи футболистов «Александрии» 30 июня 2021 года заканчиваются контракты.

Кому из них будет предложено пролонгировать отношения, станет известно в конце апреля. Во многом решение клубного руководства будет зависеть от того, сумеют ли «горожане» завоевать право выступать в Лиге Европы.

И если в УПЛ подопечные Владимира Шарана сохраняют лишь теоретические шансы, то в розыгрыше Кубка Украины, где они пробились в полуфинал, для них еще не все потеряно.

30 июня контракты заканчиваются у Юрия Панькива, Павла Пашаева, Дмитрия Гречишкина, Артема Гордиенко, Евгения Банады, Валерия Лучкевича и Артема Ситало.

«Александрия» занимает седьмое место в УПЛ, набрав 26 очков.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
    BaZia
    online
      BaZia, 12.04.2021 22:32
    0
    Врядли у них получится зацепится за еврокубки, Лучкевич из этой банды самый перспективный
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 12.04.2021 22:19
    0
    олександрии настае гаплик
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 12.04.2021 22:32
    0
    Врядли у них получится зацепится за еврокубки, Лучкевич из этой банды самый перспективный
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 12.04.2021 22:19
    0
    олександрии настае гаплик
    Ссылка
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