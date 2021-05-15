ВИДЕО. Невероятный победный гол Лестера в финале Кубка Англии

Юри Тилеманс здорово пробил с дальней дистанции

  • 15.05.2021 21:19
  • 5401 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Невероятный победный гол Лестера в финале Кубка Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Лестер» выиграл у «Челси» в финале Кубка Англии со счетом 1:0, а решающий мяч классным дальним ударом забил полузащитник Юри Тилеманс.

Для «Лестера» это первый Кубок Англии. Ранее команда четырежды проигрывала в финалах турнира.
 

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Игорь Левченко
    online
      Игорь Левченко, 15.05.2021 21:24
    +5
    Достойный голешник)
    Ссылка
    Игорь Левченко
    online
      Игорь Левченко, 15.05.2021 21:24
    +5
    Достойный голешник)
    Ссылка
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