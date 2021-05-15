ВИДЕО. Невероятный победный гол Лестера в финале Кубка Англии

«Лестер» выиграл у «Челси» в финале Кубка Англии со счетом 1:0, а решающий мяч классным дальним ударом забил полузащитник Юри Тилеманс.
Для «Лестера» это первый Кубок Англии. Ранее команда четырежды проигрывала в финалах турнира.
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Источник — Sport.ua
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