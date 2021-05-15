Воспитанник Динамо рассказал, почему ушел из Колоса

Полузащитник Павел Ориховский рассказал об уходе из «Колоса».



«Закончился контракт. Мы решили его не продолжать. Есть свои нюансы. Я не хочу говорить. По обоюдному согласию решили не продолжать», – заявил футболист.



25-летний хавбек, играя за «Колос» с лета 2019 года, провел 46 матчей и забил 9 голов.