Воспитанник Динамо рассказал, почему ушел из Колоса

Полузащитник Павел Ориховский рассказал об уходе из «Колоса».
«Закончился контракт. Мы решили его не продолжать. Есть свои нюансы. Я не хочу говорить. По обоюдному согласию решили не продолжать», – заявил футболист.
25-летний хавбек, играя за «Колос» с лета 2019 года, провел 46 матчей и забил 9 голов.
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Источник — Футбол 1/2/3
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