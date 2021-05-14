До новых встреч. Ключевой хавбек попрощался с Колосом

25-летний полузащитник Павел Ориховский попрощался с «Колосом» в соцсети Instagram:
«Сегодня хороший момент, чтобы сказать: «Колос», спасибо за все». До новых встреч».
25-летний хавбек, играя за «Колос» с лета 2019 года, провел 46 матчей и забил 9 голов.
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Источник — Instagram
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