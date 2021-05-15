ФОТО. Украина начала подготовку к Евро. 25 игроков приступили к работе

Команда будет работать в Харькове

  • 15.05.2021 20:49
  • 4430 просмотров
  • 7 комментариев
ФОТО. Украина начала подготовку к Евро. 25 игроков приступили к работе
© uaf.ua

Сегодня сборная Украины в Харькове начала тренировочный сбор в рамках подготовки к Евро-2020.

К работе приступили 25 игроков, в том числе футболисты «Динамо», которые позже остальных представителей УПЛ завершили сезон из-за финала Кубка Украины.

Кроме того, в расположение команды прибыли Евгений Макаренко и Александр Зубков. Остальные представители зарубежных чемпионатов начнут приезжать в сборную после 23 мая.

Вратари: Георгий Бущан («Динамо»), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - «Шахтер»).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Денис Попов (все - «Динамо»), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - «Шахтер»).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все - «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все - «Динамо»), Артем Бондаренко («Мариуполь»), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия).

Нападающие: Артем Довбик («Днепр-1»), Артем Беседин («Динамо»).

23 мая сборная Украины проведет контрольный матч против Бахрейна.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(15 голосов)

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Комментарии
    Saosin
    online
      Saosin, 15.05.2021 21:52
    0
    Ставлю на 1 - 1
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 15.05.2021 21:50
    +2
    rugby1970, 15.05.2021 21:27
    Пятову и Степаненко - здесь не место!!! Надеюсь, в сборной не увдидеть ни Ярмоленко, ни Коноплянку, и даст Бог - Шевченко!!!,
    Лаптеголовым футбол не понять никогда, изыди в мордор
    Ссылка
    Georgiy Kovalchuk
    online
      Georgiy Kovalchuk, 15.05.2021 21:28
    +2
    Алексей Зуб, 15.05.2021 21:21
    вдруг кто-то недалекий, как тренерский штаб сборной поясню. Лучший нападающий Украины Владислав Кулач.
    Кулач - лучший бомбардир чемпоната ЧУ 20/21, не более
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 15.05.2021 21:27
    -7
    Пятову и Степаненко - здесь не место!!! Надеюсь, в сборной не увдидеть ни Ярмоленко, ни Коноплянку, и даст Бог - Шевченко!!!,
    Ссылка
    kazak98
    online
      kazak98, 15.05.2021 21:26
    +1
    Алексей Зуб, 15.05.2021 21:21
    вдруг кто-то недалекий, как тренерский штаб сборной поясню. Лучший нападающий Украины Владислав Кулач.
    Лучший бомбардир (15 голов, 5 с пенальти) это не значит, что лучший нападающий.
    Ссылка
    Алексей Зуб
    online
      Алексей Зуб, 15.05.2021 21:21
    -5
    вдруг кто-то недалекий, как тренерский штаб сборной поясню. Лучший нападающий Украины Владислав Кулач.
    Ссылка
    Алексей Зуб
    online
      Алексей Зуб, 15.05.2021 21:21
    -5
    Я один не вижу фамилии лучшего нападающего Украины на данную минуту?
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 15.05.2021 21:50
    +2
    rugby1970, 15.05.2021 21:27
    Пятову и Степаненко - здесь не место!!! Надеюсь, в сборной не увдидеть ни Ярмоленко, ни Коноплянку, и даст Бог - Шевченко!!!,
    Лаптеголовым футбол не понять никогда, изыди в мордор
    Ссылка
    Georgiy Kovalchuk
    online
      Georgiy Kovalchuk, 15.05.2021 21:28
    +2
    Алексей Зуб, 15.05.2021 21:21
    вдруг кто-то недалекий, как тренерский штаб сборной поясню. Лучший нападающий Украины Владислав Кулач.
    Кулач - лучший бомбардир чемпоната ЧУ 20/21, не более
    Ссылка
    kazak98
    online
      kazak98, 15.05.2021 21:26
    +1
    Алексей Зуб, 15.05.2021 21:21
    вдруг кто-то недалекий, как тренерский штаб сборной поясню. Лучший нападающий Украины Владислав Кулач.
    Лучший бомбардир (15 голов, 5 с пенальти) это не значит, что лучший нападающий.
    Ссылка
    Saosin
    online
      Saosin, 15.05.2021 21:52
    0
    Ставлю на 1 - 1
    Ссылка
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