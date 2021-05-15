ФОТО. Украина начала подготовку к Евро. 25 игроков приступили к работе

Сегодня сборная Украины в Харькове начала тренировочный сбор в рамках подготовки к Евро-2020.

К работе приступили 25 игроков, в том числе футболисты «Динамо», которые позже остальных представителей УПЛ завершили сезон из-за финала Кубка Украины.

Кроме того, в расположение команды прибыли Евгений Макаренко и Александр Зубков. Остальные представители зарубежных чемпионатов начнут приезжать в сборную после 23 мая.

Вратари: Георгий Бущан («Динамо»), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - «Шахтер»).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Денис Попов (все - «Динамо»), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - «Шахтер»).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все - «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все - «Динамо»), Артем Бондаренко («Мариуполь»), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия).

Нападающие: Артем Довбик («Днепр-1»), Артем Беседин («Динамо»).

23 мая сборная Украины проведет контрольный матч против Бахрейна.