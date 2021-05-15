Виктор ЦЫГАНКОВ: «Победа в чемпионате – 90 процентов заслуга Луческу»

Вингер «Динамо» – о первом чемпионстве в карьере

  • 15.05.2021 17:58
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Виктор ЦЫГАНКОВ: «Победа в чемпионате – 90 процентов заслуга Луческу»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Лидер «Динамо» Виктор Цыганков прокомментировал победу в чемпионате Украины, а также рассказал, без кого этот триумф был бы невозможен.
 
«Пять лет я в первой команде. Это мой первый чемпионский титул. Первый – он самый приятный, наверное. А когда он единственный – это доставляет очень много радости.
 
У нас команда с большим потенциалом. Сейчас пришел тот тренерский штаб, который умеет развивать этот потенциал. Это самое главное. Я считаю, что это способствовало тому, что мы выиграли чемпионат.
 
Каждый футболист в киевском «Динамо» развивается с таким тренером как Мирча Луческу. Для каждого это огромный скачок вверх в этом сезоне. Этот человек очень долго в футболе и умеет развивать. Он развивал бразильских футболистов, а в этом году он развивал нас. Победа в чемпионате – 90 процентов его заслуга, – рассказал Виктор в интервью программе «Auto Гол!».

Отметим, что Цыганков стал лучшим игроком УПЛ по системе гол+пас.

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Источник — Футбол 1/2/3

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