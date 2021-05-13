Лучшим игроком чемпионата по системе гол+пас во второй раз стал Цыганков

После годичного перерыва лучшим игроком УПЛ по системе гол+пас во второй раз стал Виктор Цыганков. Правда, забив 12 мячей и сделав 4 голевые передачи, он, показал наихудший результат среди победителей в этой номинации, начиная с сезона-2004/05, когда начался тщательный учет результативных пасов.
К слову, всего в чемпионатах Украины Цыганкова забил 60 мячей и сделал 33 голевые передачи. С 93 очками он занимает сейчас 13-е место в рейтинге снайперов последнего 16-летия. Причем от 10-й позиции Виктора отделяют всего 13 баллов.
Лучшие по системе гол+пас в сезоне-2020/21
|
|
Игрок
|
Клуб
|
О (Г+П)
|
И
|
1.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
16 (12+4)
|
20
|
2.
|
Владислав КУЛАЧ
|
Ворскла
|
15 (15+0)
|
21
|
3.
|
Андрей ТОТОВИЦКИЙ
|
Десна
|
14 (9+5)
|
18
|
4.
|
Руслан СТЕПАНЮК
|
Ворскла
|
13 (7+6)
|
24
|
5.
|
Шахаб ЗАХЕДИ
|
Олимпик/Заря
|
11 (10+1)
|
23
|
|
Анатолий НУРИЕВ
|
Минай
|
11 (10+1)
|
22
|
7.
|
Владлен ЮРЧЕНКО
|
Заря
|
11 (6+5)
|
23
|
8.
|
АЛАН ПАТРИК
|
Шахтер
|
12 (4+8)
|
21
|
9.
|
Манор СОЛОМОН
|
Шахтер
|
10 (9+1)
|
23
|
10.
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Заря
|
10 (9+1)
|
22
Лучшие по системе гол+пас за историю (начиная с сезона-2004/05)
|
|
Игрок
|
Клубы
|
О (Г+П)
|
1.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
156 (99+57)
|
2.
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Арсенал/Шахтер/Днепр/Колос
|
135 (116+19)
|
3.
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Металлург Д/Динамо/Шахтер
|
134 (102+32)
|
4.
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Металлист/Харьков/Шахтер/
|
134 (93+41)
|
|
|
Днепр/Карпаты/Динамо/
|
|
|
|
Черноморец/Заря
|
|
5.
|
Дарио СРНА
|
Шахтер
|
121 (33+88)
|
6.
|
Марко ДЕВИЧ
|
Волынь/Металлист/Шахтер
|
119 (90+29)
|
7.
|
ТАЙСОН
|
Металлист/Шахтер
|
118 (50+68)
|
8.
|
Сергей НАЗАРЕНКО
|
Днепр/Таврия/Черноморец/
|
115 (63+52)
|
|
|
Металлист
|
|
9.
|
МАРЛОС
|
Металлист/Шахтер
|
114 (66+48)
|
10.
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо/Арсенал/Говерла
|
106 (62+44)
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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