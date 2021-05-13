Лучшим игроком чемпионата по системе гол+пас во второй раз стал Цыганков

В сезоне-2020/21 динамовец забил 12 мячей и сделал 4 голевые передачи

  • 13.05.2021 17:36
  • 765 просмотров
  • 1 комментарий
Лучшим игроком чемпионата по системе гол+пас во второй раз стал Цыганков
© ФК Динамо

После годичного перерыва лучшим игроком УПЛ по системе гол+пас во второй раз стал Виктор Цыганков. Правда, забив 12 мячей и сделав 4 голевые передачи, он, показал наихудший результат среди победителей в этой номинации, начиная с сезона-2004/05, когда начался тщательный учет результативных пасов.

К слову, всего в чемпионатах Украины Цыганкова забил 60 мячей и сделал 33 голевые передачи. С 93 очками он занимает сейчас 13-е место в рейтинге снайперов последнего 16-летия. Причем от 10-й позиции Виктора отделяют всего 13 баллов.

Лучшие по системе гол+пас в сезоне-2020/21

 

Игрок

Клуб

О (Г+П)

И

1.

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

16 (12+4)

20

2.

Владислав КУЛАЧ

Ворскла

15 (15+0)

21

3.

Андрей ТОТОВИЦКИЙ

Десна

14 (9+5)

18

4.

Руслан СТЕПАНЮК

Ворскла

13 (7+6)

24

5.

Шахаб ЗАХЕДИ

Олимпик/Заря

11 (10+1)

23

 

Анатолий НУРИЕВ

Минай

11 (10+1)

22

7.

Владлен ЮРЧЕНКО

Заря

11 (6+5)

23

8.

АЛАН ПАТРИК

Шахтер

12 (4+8)

21

9.

Манор СОЛОМОН

Шахтер

10 (9+1)

23

10.

Александр ГЛАДКИЙ

Заря

10 (9+1)

22

Лучшие по системе гол+пас за историю (начиная с сезона-2004/05)

 

Игрок

Клубы

О (Г+П)

1.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

156 (99+57)

2.

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Арсенал/Шахтер/Днепр/Колос

135 (116+19)

3.

ЖУНИОР МОРАЕС

Металлург Д/Динамо/Шахтер

134 (102+32)

4.

Александр ГЛАДКИЙ

Металлист/Харьков/Шахтер/

134 (93+41)

 

 

Днепр/Карпаты/Динамо/

 

 

 

Черноморец/Заря

 

5.

Дарио СРНА

Шахтер

121 (33+88)

6.

Марко ДЕВИЧ

Волынь/Металлист/Шахтер

119 (90+29)

7.

ТАЙСОН

Металлист/Шахтер

118 (50+68)

8.

Сергей НАЗАРЕНКО

Днепр/Таврия/Черноморец/

115 (63+52)

 

 

Металлист

 

9.

МАРЛОС

Металлист/Шахтер

114 (66+48)

10.

Максим ШАЦКИХ

Динамо/Арсенал/Говерла

106 (62+44)

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Oliynuk_sport
    online
      Oliynuk_sport, 13.05.2021 18:33
    0
    Добре, хоча міг би більше забити.
    Ссылка
    Oliynuk_sport
    online
      Oliynuk_sport, 13.05.2021 18:33
    0
    Добре, хоча міг би більше забити.
    Ссылка
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