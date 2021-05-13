Лучшим игроком чемпионата по системе гол+пас во второй раз стал Цыганков

После годичного перерыва лучшим игроком УПЛ по системе гол+пас во второй раз стал Виктор Цыганков. Правда, забив 12 мячей и сделав 4 голевые передачи, он, показал наихудший результат среди победителей в этой номинации, начиная с сезона-2004/05, когда начался тщательный учет результативных пасов.

К слову, всего в чемпионатах Украины Цыганкова забил 60 мячей и сделал 33 голевые передачи. С 93 очками он занимает сейчас 13-е место в рейтинге снайперов последнего 16-летия. Причем от 10-й позиции Виктора отделяют всего 13 баллов.

Лучшие по системе гол+пас в сезоне-2020/21

Игрок Клуб О (Г+П) И 1. Виктор ЦЫГАНКОВ Динамо 16 (12+4) 20 2. Владислав КУЛАЧ Ворскла 15 (15+0) 21 3. Андрей ТОТОВИЦКИЙ Десна 14 (9+5) 18 4. Руслан СТЕПАНЮК Ворскла 13 (7+6) 24 5. Шахаб ЗАХЕДИ Олимпик/Заря 11 (10+1) 23 Анатолий НУРИЕВ Минай 11 (10+1) 22 7. Владлен ЮРЧЕНКО Заря 11 (6+5) 23 8. АЛАН ПАТРИК Шахтер 12 (4+8) 21 9. Манор СОЛОМОН Шахтер 10 (9+1) 23 10. Александр ГЛАДКИЙ Заря 10 (9+1) 22

Лучшие по системе гол+пас за историю (начиная с сезона-2004/05)