Владислав КУЛАЧ: «Новости о переходе у Динамо меня самого шокировали»

Форвард полтавской «Ворсклы» – о возможном трансфере

  • 15.05.2021 17:47
  • 699 просмотров
  • 1 комментарий
Владислав КУЛАЧ: «Новости о переходе у Динамо меня самого шокировали»
© ФК Ворскла. Владислав Кулач

Нападающий «Ворсклы» Владислав Кулач прокомментировал слухи о возможном переходе в «Динамо».
 
«Признаюсь, что я об этом ничего не знаю, мне никто ничего не говорил, тем более, что я сейчас нахожусь в отпуске. Честно говоря, подобные новости меня самого шокировали, и я тоже узнал о них, прочитав в Интернете.
 
Когда уходил в отпуск, был только разговор с руководством «Ворсклы» о том, чтобы поговорить после отпуска о продлении контракта», – сказал Кулач.
 
В минувшем сезоне УПЛ Кулач стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 15 мячей.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 15.05.2021 18:19
    0
    Динамо так же в шоке о такой новости
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 15.05.2021 18:19
    0
    Динамо так же в шоке о такой новости
    Ссылка
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