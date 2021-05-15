Владислав КУЛАЧ: «Новости о переходе у Динамо меня самого шокировали»

Нападающий «Ворсклы» Владислав Кулач прокомментировал слухи о возможном переходе в «Динамо».



«Признаюсь, что я об этом ничего не знаю, мне никто ничего не говорил, тем более, что я сейчас нахожусь в отпуске. Честно говоря, подобные новости меня самого шокировали, и я тоже узнал о них, прочитав в Интернете.



Когда уходил в отпуск, был только разговор с руководством «Ворсклы» о том, чтобы поговорить после отпуска о продлении контракта», – сказал Кулач.



В минувшем сезоне УПЛ Кулач стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 15 мячей.