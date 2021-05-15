Женева. Марченко проиграл на старте квалификации

Сегодня Илья Марченко в первом раунде квалификации грунтового турнира АТР в Женеве встречался с Марко Чеккинато. Украинский теннисист потерпел поражение от второго номера посева квалификации в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 8 минут.
Квалификация. 1-й раунд
Марко Чеккинато (Италия, 2) – Илья Марченко (Украина) – 6:3, 6:4
Для Марченко это шестое поражение подряд. Ранее он проиграл в первом раунде челленджера в Хайльбронне.
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Источник — Sport.ua
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