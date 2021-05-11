Черная полоса. Марченко проиграл на старте челленджера в Германии

Українець Ілля Марченко програв на старті челленджера в німецькому місті Хайльбронн.
Матч проти іспанця Бернабе Сапата Міральєс тривав 1 годину і 43 хвилини. Програвши перший сет, в другій партії українець не реалізував перевагу при рахунку 5:3. У Іллі Марченко це вже п'ята поразка поспіль.
ATP Challenger Tour
Хайльбронн (Німеччина). Чоловіки, перше коло
Ілля Марченко (Україна) – Бернабе Сапата Міральєс (Іспанія) – 3:6, 6:7 (2:7)
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Источник — Sport.ua
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