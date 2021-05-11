Черная полоса. Марченко проиграл на старте челленджера в Германии

У украинского теннисиста это уже пятое поражение подряд

  • 11.05.2021 04:48
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Черная полоса. Марченко проиграл на старте челленджера в Германии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Українець Ілля Марченко програв на старті челленджера в німецькому місті Хайльбронн.

Матч проти іспанця Бернабе Сапата Міральєс тривав 1 годину і 43 хвилини. Програвши перший сет, в другій партії українець не реалізував перевагу при рахунку 5:3. У Іллі Марченко це вже п'ята поразка поспіль.

ATP Challenger Tour

Хайльбронн (Німеччина). Чоловіки, перше коло

Ілля Марченко (Україна) – Бернабе Сапата Міральєс (Іспанія) – 3:6, 6:7 (2:7)

 
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Источник — Sport.ua

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