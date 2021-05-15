Манчестер Юнайтед надеется подписать Санчо

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему проявляет интерес к Джейдону Санчо. Клуб пытался подписать хавбека «Боруссии» Дортмунд еще год назад.

Сам Санчо также намерен покинуть немецкий клуб. Окружение игрока уверено, что трансфер состоится ближайшим летом.

В нынешнем сезоне на счету Санчо 16 голов и 19 ассистов в 36 матчах за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах. Дортмундский клуб оценивает игрока в 100 миллионов евро.