Манчестер Юнайтед надеется подписать Санчо

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему проявляет интерес к Джейдону Санчо. Клуб пытался подписать хавбека «Боруссии» Дортмунд еще год назад.
Сам Санчо также намерен покинуть немецкий клуб. Окружение игрока уверено, что трансфер состоится ближайшим летом.
В нынешнем сезоне на счету Санчо 16 голов и 19 ассистов в 36 матчах за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах. Дортмундский клуб оценивает игрока в 100 миллионов евро.
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Источник — Eurosport
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