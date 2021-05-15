Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Нас интересует любой качественный футболист»

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный высказался о возможном усилении в летнее межсезонье.

«Я думаю те ребята, которые прошли борьбу за выживание, они доказали, что могут. Я думаю, глобальных изменений в команде не будет.

Нас интересует любой качественный футболист. Если мы будем понимать, что он нам принесет пользу, то иностранец это или украинец - для нас не имеет значения. Главное, чтобы футболист приносил пользу клубу», - сказал Бессмертный.

Ранее сообщалось, что Ныч может покинуть «Львов» свободным агентом.