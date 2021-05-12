Ныч может покинуть Львов свободным агентом

С большой долей вероятности летом «Львову» удастся сохранить своих лидеров.

В межсезонье «Львов» свободным агентом может покинуть только 22-летний нападающий Назарий Ныч. Срок действия контракта футболиста, на счету которого 4 гола в 26 матчах минувшего сезона, истекает 30 июня.

Также подходит к концу соглашение у Сергея Топчия, но его к основным игрокам «Львова» не отнесешь: 19-летний хавбек только в апреле дебютировал в первой команде, проведя на поле всего 3 минуты в выездном матче с «Днепром-1» (1:5).

Напомним, ранее «Львов» продолжил контракт с главным тренером на 3 года.