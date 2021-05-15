ГЕРАСИМЕНКО: Не думал, что Шева заиграет в Милане. Он не был на голову выше

Экс-игрок «Динамо» – о легенде украинского футбола

  • 15.05.2021 14:09
  • 1036 просмотров
  • 2 комментария
ГЕРАСИМЕНКО: Не думал, что Шева заиграет в Милане. Он не был на голову выше
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший футболист киевского «Динамо» Алексей Герасименко вспомнил, как Андрей Шевченко переходил в итальянский «Милан».

— Уверены были, что Шевченко в «Милане» заиграет?
— Скажу честно — не думал. Мы вместе тренировались каждый день, и не сказал бы, чтобы Андрей выглядел на голову выше всех. Да, молодой, мощный, бежал, топтал... Но по технике его невозможно было сравнить с тем же Белькевичем. Шева – большой молодец. Вытащил себя на фантастический уровень, что делает ему честь.

В последний год в Киеве он очень сильно хотел уехать, у него просто горели глаза. Некоторые в таких ситуациях бросают играть в своем клубе, а он, наоборот, стремился делать это еще сильнее. Он знал, кто его «ведет», - сказал Герасименко.

Напомним, в мае 1999 года Шевченко был куплен «Миланом» за 25 миллионов долларов.

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Источник — Спорт-Экспресс

(4 голоса)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 15.05.2021 14:20
    -1
    Мое мнение, что Шевченко, Ребров, Лужный, Каладзе уехали благодаря порядочности Лобановского. После ухода из жизни Лобановского Суркисы не продавали своих лидеров в топовые клубы (лиги).
    -
    По хорошему всю команду можно было продавать после полуфинала Лиги Чемпионов и продажи Шевченко. Было понятно, что подняться на этот же уровень будет нереально. И нужно строить новый коллектив.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 15.05.2021 14:11
    +1
    Как показало время - таки был.
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    samird
    online
      samird, 15.05.2021 14:11
    +1
    Как показало время - таки был.
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