ГЕРАСИМЕНКО: Не думал, что Шева заиграет в Милане. Он не был на голову выше

Бывший футболист киевского «Динамо» Алексей Герасименко вспомнил, как Андрей Шевченко переходил в итальянский «Милан».
— Уверены были, что Шевченко в «Милане» заиграет?
— Скажу честно — не думал. Мы вместе тренировались каждый день, и не сказал бы, чтобы Андрей выглядел на голову выше всех. Да, молодой, мощный, бежал, топтал... Но по технике его невозможно было сравнить с тем же Белькевичем. Шева – большой молодец. Вытащил себя на фантастический уровень, что делает ему честь.
В последний год в Киеве он очень сильно хотел уехать, у него просто горели глаза. Некоторые в таких ситуациях бросают играть в своем клубе, а он, наоборот, стремился делать это еще сильнее. Он знал, кто его «ведет», - сказал Герасименко.
Напомним, в мае 1999 года Шевченко был куплен «Миланом» за 25 миллионов долларов.
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Источник — Спорт-Экспресс
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По хорошему всю команду можно было продавать после полуфинала Лиги Чемпионов и продажи Шевченко. Было понятно, что подняться на этот же уровень будет нереально. И нужно строить новый коллектив.
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